Il mese di settembre e la stagione autunnale si coniuga con il ritorno del grande calcio sulle pay tv. Anche quest’anno gli italiani per gustarsi sia le emozioni della Serie A con i grandi match della Champions League e delle altre coppe europee dovranno necessariamente attivare un doppio abbonamento, sia a Sky che DAZN.

Sky e DAZN, confermata l’offerta congiunta delle due pay tv

Sotto il punto di vista dei diritti televisivi, infatti, non vi è stato alcun cambiamento tra questa stagione e la precedente. DAZN sarà ancora capofila per la trasmissione della Serie A con la garanzia di tutte le gare in esclusiva, mentre Sky trasmetterà in diretta tutti i match della Champions League. Per avvicinare sempre più pubblico, però, le due piattaforma a pagamento hanno anche pensato ad una valida offerta congiunta.

Attraverso un accordo commerciale le pay tv hanno trovato, ad esempio, un punto di incontro sulle tecnologie. L’app di DAZN anche quest’anno sarà disponibile attraverso il decoder di ultima generazione, Sky Q. In questo modo i clienti della piattaforma satellitare potranno accedere ai contenuti ed a tutte le esclusive di DAZN senza cambiare telecomando e senza cambiare dispositivo.

Inoltre, sempre sul fronte delle tecnologie, DAZN anche nel corso di questa stagione sarà visibile attraverso il segnale del satellitare. Sky infatti conferma il suo canale Zona DAZN, un’alternativa a chi non vuole affidarsi allo streaming, con un costo di 7,50 euro al mese per gli abbonati, costo che va ad aggiungersi al prezzo del regolare abbonamento per il servizio.