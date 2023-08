DAZN, il CODACONS parla di una marea di disdette in arrivo

Mancano ormai veramente pochi giorni all’inizio del campionato di Serie A in Italia e gli utenti stanno cominciando a capire come guardare la propria squadra del cuore. Ovviamente bisognerà sottoscrivere un abbonamento al celebre colosso streaming DAZN, il quale però ultimamente sta facendo un po’ discutere per via della sua politica sui prezzi.

Stando a quanto riferito da parte del Codacons, sarebbe semplice una previsione riguardante un aumento delle disdette in seguito all’aumento dei prezzi.

DAZN: gli utenti sono furiosi per gli aumenti di prezzo, ora il colosso rischia

All’interno della nota ufficiale è chiara la continuazione delle proteste, soprattutto dopo che il colosso dello streaming sportivo ha deciso di rivisitare in maniera completa le sue politiche riguardanti i prezzi da offrire agli utenti. Questi sono aumentati in maniera sensibile e ancora una volta. Gli utenti ora sono davvero infuriati e sembrerebbe incalzare ormai da diversi giorni il nuovo hashtag #disdettaDAZN.

Stando a quanto riferito dal Codacons, la misura per i tifosi sarebbe colma. Non solo i tanti problemi, gravi e reiterati, in merito alla visione durante le stagioni passate, ma adesso anche i rincari estivi che sono diventati una consuetudine. Tutto ciò non aiuta all’interno di un contesto generale che denota già aumenti dovunque. Sono pochi quindi gli utenti che intendono mandare giù questo nuovo amarissimo boccone.

Stando poi alle ultime indiscrezioni, DAZN sarebbe vicina all’accordo per la trasmissione del campionato di calcio italiano fino al prossimo 2029. DAZN potrebbe quindi inimicarsi il pubblico in un momento fondamentale per il suo futuro.