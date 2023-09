Ogni giorno oltre 10 milioni di utenti in Italia sono soliti utilizzare l’IPTV per accedere ad una infinità di contenuti a titolo completamente gratuito o quasi, tra cui appunto troviamo la visione di Sky e DAZN, le due piattaforme più richieste e desiderate dal pubblico.

Il fenomeno è dall’ampissima portata, oltre che essere totalmente illegale, per questo motivo l’utente finale mostra il fianco ad una possibile sanzione da parte della Legge, come sancito dalle ultime decisioni in merito prese dal Governo, consapevole del fatto che il fenomeno attuale ruba un gettito di oltre 1 miliardo di euro alle casse delle società e del sistema in generale.

IPTV, con Sky e DAZN gratis si può risparmiare al massimo, ma è illegale

Nonostante i grandissimi sforzi, al momento attuale è difficile riuscire ad individuare perfettamente l’utente che fruisce dell’IPTV, godendo del segnale illegalmente fornito, per questo motivo il Governo sta attuando un nuovo metodo per riuscire a superare questo limite, cercando in tutti i modi di mettere paura al consumatore finale.

Dall’altro lato ha deciso di correre ai ripari puntando fortissimo su un aspetto da non trascurare per combattere il fenomeno: la tempestività d’azione. Il Governo pensa giustamente che per cercare di impedire al consumatore di guardare l’IPTV, l’unico modo sia di annientare il segnale il prima possibile. Ecco quindi che l’AGCOM potrà intimare ai provider telefonici la disattivazione del segnale entro 30 minuti dall’inizio della trasmissione.