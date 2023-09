Google Pixel 8, arrivano i rumor e le anticipazioni sui costi

L’attesa cresce per l’imminente lancio dei nuovi dispositivi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, previsto per il 4 ottobre. Come spesso accade prima di grandi lanci tecnologici, la rete è inondada di rumor e anticipazioni. Una delle ultime indiscrezioni riguarda una dettagliata infografica comparativa tra i modelli Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro del 2022 e i nuovi flagship 2023 di Google. Questa infografica, che sembra provenire direttamente da fonti interne, rivela prezzi specifici per il mercato statunitense, che differiscono notevolmente da quelli anticipati per il mercato europeo.

Google Pixel 8: le novità sui prezzi

L’infografica mette in evidenza le differenze chiave tra i modelli precedenti e quelli imminenti. Si concentra su aspetti come il processore, la memoria, il display e le fotocamere. Ad esempio, si nota un passaggio dal processore Tensor G2 al Tensor G3, mentre la RAM rimane invariata, con 8 GB per il modello base e 12 GB per la versione Pro. Inoltre, il Pixel 8 avrà un refresh rate di 120 Hz, mentre il Pixel 8 Pro avrà un display LTPO variabile da 1 Hz a 120 Hz.

Ma ciò che ha suscitato particolare interesse è la sezione dell’infografica dedicata ai prezzi. Il Google Pixel 8 sarà disponibile in tre colorazioni (nero, rosa e grigio) e avrà un prezzo di lancio di 699 dollari, segnando un aumento di 100 dollari rispetto al suo predecessore. Se consideriamo che il Pixel 7 è stato lanciato in Europa a 649 euro, potremmo aspettarci un prezzo di partenza di 749 euro per il Pixel 8 nel mercato europeo. D’altra parte, il Google Pixel 8 Pro, disponibile in azzurro cielo, grigio e nero, dovrebbe mantenere il prezzo di lancio del predecessore, ovvero 899 dollari. Questo suggerisce che, come l’anno precedente, il Pixel 8 Pro potrebbe essere lanciato in Europa al medesimo prezzo di 899 euro.

Tuttavia, è essenziale considerare alcuni fattori. Primo, questi prezzi sono specifici per il mercato statunitense e potrebbero non riflettere direttamente i prezzi europei. Secondo, nonostante l’infografica sembri provenire da Google, non si tratta di dati ufficiali. Terzo, sia il Pixel 8 che il Pixel 8 Pro avranno come taglio base 128 GB di memoria.