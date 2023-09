WindTre continua ad evolversi ed introduce una nuova funzionalità per i suoi abbonati, il servizio si chiama Wi-Fi Calling e permette ai suoi clienti di effettuare telefonate vocali su reti Wi-Fi, anche su reti di altri operatori, e promette telefonate stabili e senza interruzioni.

In cosa consiste il Wi-Fi Calling e a cosa serve

La funzione consente di effettuare, ma anche ricevere, chiamate quando non c’è copertura di segnale mobile. Per farlo basterà collegarsi ad una rete Wi-Fi disponibile. Per utilizzare il servizio, anche chiamato VoWifi, non sono necessarie particolari installazioni o configurazioni manuali, né applicazioni aggiuntive. Inoltre, il piano tariffario da voi scelto sarà sempre lo stesso e non ci saranno variazioni delle condizioni attive. Tutto ciò che serve è una linea wireless e uno smartphone compatibile con questo tipo di funzionalità.

Grazie a VoWifi gli utenti possono trasferire parte del traffico telefonico dalle chiamate da cellulare ad una rete wireless. Perché tutto questo può essere utile? Il servizio promette di fornire le sue funzionalità anche in zone con bassa copertura e in luoghi isolati. Inoltre, in caso di bisogno, sarà possibile effettuare telefonate di emergenza anche senza copertura, appoggiandosi su una rete fissa.

Come attivare il nuovo servizio di WindTre

Come detto, non sarà necessario stabilire particolari connessioni. Wi-Fi Calling verrà incluso gratuitamente in alcune offerte WindTre: Super Fibra, Super Fibra Professional e nei piani WINDTRE Business. Il servizio è disponibile per tutti i clienti consumer, professionisti e per tutte le aziende che utilizzano le offerte mobili di WindTre in tutta Italia.

Inoltre, grazie ad una semplice icona a forma di cornetta, posta accanto al simbolo del Wi-Fi, che comparirà sul display del vostro smartphone potrete scoprire se qualcuno sta utilizzando il servizio.

Per conoscere gli smartphone compatibili con questa funzionalità basterà consultare l’apposita lista nella sezione dedicata sul sito web di WindTre.