La WindTre ripropone a grande richiesta una delle offerte più vantaggiose e apprezzate dagli utenti. Parliamo della promozione per ottenere a casa propria la Super Fibra fino ad una velocità di 2,5 Gigabit al secondo ad un prezzo assurdo.

Grazie alla sottoscrizione di questa tariffa o otterrete grandissimi vantaggi, una connessione incredibile per poter giocare online, lavorare o guardare tutti i contenuti in streaming che vorrete senza interruzioni. Il costo è di soli 22,99€ al mese per coloro che hanno già attivo un servizio WindTre sulla rete mobile del proprio smartphone o anche per chi vuole sottoscrivere un nuovo contratto.

Una connessione iper-veloce con WindTre

Accedendo a questa offerta si possono richiedere fino a tre utenze con giga illimitati del tutto gratuiti. In poche parole, quindi, con WindTre potrete avere gratis tre SIM per i cellulari della famiglia e ottenere una navigazione senza limiti anche fuori casa.

Il pacchetto Super Fibra vi permetterà di viaggiare online illimitatamente in FTTC o FTTH raggiungendo una velocità di 2.5 Gigabit al secondo in download e in upload di 500 Mbps. Inoltre, è incluso un modem di ultima generazione con tecnologia wi-fi 6, con un’assistenza disponibile in caso di malfunzionamenti.

In base alla copertura della tua zona, l’operatore ti offrirà la migliore adoperabile. Vorreste sapere prima se l’area in cui abitate rientra nella super fibra? Vi basterà andare fare una breve ricerca online per scoprirlo. I costi di attivazione della promozione varieranno a seconda della tecnologia. Se vi verrà proposta una FTTC o FTTH il contributo iniziale sarà di 39,99€. Nel caso in cui abitasse nelle Aree Bianche la spesa sarà invece di 49,99€. In ultimo per la tecnologia FWA il costo sale a 99,99€, cifra rateizzabile in 24 mesi.