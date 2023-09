Fastweb, il programma della Milano Digital Week 2023 di cui è sponsor

Per il sesto anno consecutivo, Fastweb si conferma come partner fondamentale della Milano Digital Week, evento di risonanza nazionale dedicato all’innovazione e all’educazione digitale. La manifestazione, in programma dal 5 al 9 ottobre 2023, ha come tema centrale “Lo Sviluppo dei Limiti: partecipare ad una transizione digitale inclusiva, sostenibile ed etica”. Ecco il programma.

Fastweb: un Programma ricco e diversificato

Fastweb ha pianificato una serie di iniziative che spaziano da tavole rotonde a workshop, in linea con la sua strategia “Tu sei Futuro”, che mira a costruire un futuro più connesso e sostenibile. Gli eventi si svolgeranno principalmente presso lo STEP FuturAbility District a Milano, un hub dedicato all’innovazione. In collaborazione con la Fastweb Digital Academy, la compagnia offrirà corsi gratuiti sulle competenze digitali del futuro, estendendo l’impatto formativo che ha già raggiunto oltre centomila partecipanti dal 2016.

Incontri e Workshop

Tra gli appuntamenti di rilievo, il 5 e 6 ottobre si terrà “Ilbusiness“, un nuovo format ideato dall’imprenditore digitale Marco Montemagno. Walter Renna, Chief Product Officer e futuro Amministratore Delegato di Fastweb, discuterà delle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. Fastweb parteciperà anche al “Tram dell’Innovazione – Speed date”, un’iniziativa che mira a coinvolgere le nuove generazioni in dialoghi su lavoro e sviluppo professionale.

Tecnologia e Sostenibilità

Il 6 ottobre, Fastweb aprirà le porte del suo Data Center Tier IV, uno dei più avanzati al mondo per efficienza e sicurezza. Durante la visita, si discuterà del ruolo del Cloud e della sicurezza informatica. Inoltre, Fastweb Digital Academy offrirà un corso online sulle “Tecnologie del futuro: Blockchain”, condotto da Mark Perna.

Educazione e Inclusione

Infine, il 7 e 8 ottobre, Fastweb organizzerà laboratori per giovani e famiglie, focalizzati sullo sviluppo di competenze digitali e sull’uso consapevole di Internet. Il 9 ottobre, infine, si terrà un incontro sul tema “AI UMANA, TROPPO UMANA: l’Intelligenza Artificiale è inclusiva, sostenibile ed etica?”, tenuto da Gianluigi Bonanomi.