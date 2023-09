Da inizio anno si sono ripetute con fare pressoché costante gli aggiornamenti su WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea ha portato alla luce del pubblico una serie di upgrade, alcuni dei quali a lungo attesi.

Su WhatsApp, ad esempio, ora gli utenti hanno la possibilità di modificare messaggi già inviati in chat così come hanno la possibilità di collegare il loro profilo non solo ad uno smartphone principale ma anche ad alcuni device secondari. Un’ulteriore novità delle ultime settimane ha però stupito il pubblico.

WhatsApp, l’ultima novità che manda in pensione per sempre le note vocali

Proprio sul finire dell’estate gli sviluppatori hanno rilasciato un tool che difatti potrebbe chiudere, almeno in maniera parziale, la stagione delle note audio. Sia su Android che suo nuovi iPhone gli utenti di WhatsApp possono ora affidarsi allo strumento delle note video.

Le note video rappresentano dei piccoli video, attraverso cui gli utenti possono registrare la loro voce ed anche immortalare la loro immagine. L’invio delle note video può sostituire le registrazioni vocali, in caso di brevi comunicazioni da inviare in chat singole o in gruppi.

Registrare una nota video sarà molto semplice. Basterà infatti fare un tap sull’icona classica del microfono per le note vocali, per poi effettuare uno switch sull’icona della telecamera che apparirà in basso a destra sulla pagina della chat. A questo punto si attiverà di default la videocamera per la registrazione.

Il roll out delle note video è attualmente in fase di conclusione per tutti i dispositivi aggiornati Android e su iPhone.