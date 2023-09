Apple iPhone 15 è il nuovo top di gamma dell’azienda di Cupertino, uno smartphone pronto a rivoluzionare nuovamente il mercato, portando un design in parte rivoluzionato, data la presenza del titanio al posto del classico metallo, ed incrementando la qualità generale di display e comparto fotografico.

Presentato ufficialmente nella prima metà del mese di Settembre, lo smartphone può essere acquistato, con spedizione rapidissima, a partire dal 22 settembre in tutte le colorazioni e tagli di memoria. Oggi gli utenti lo possono trovare su Amazon (a questo link), con un prezzo di partenza davvero molto vantaggioso: 979 euro per la variante da 128GB di memoria interna (ricordiamo che non è espandibile).

Apple iPhone 15, uno smartphone davvero incredibile

Le grandi novità che stanno alla base del dispositivo di casa Apple sono sostanzialmente un paio: come vi dicevamo la presenza del titanio nella scocca, atto a conferire un design estetico sicuramente migliore e più moderno, ma sopratutto per incrementare la resistenza complessiva. In secondo luogo, come conseguenza della richiesta dell’Unione Europea, ecco comparire la porta USB-C nella parte inferiore.

Sotto il cofano compare per la prima volta il chip di nuova generazione, che si ferma a A16 Bionic per iPhone 15, passando poi per un comparto fotografico capitanato dal sensore principale da 48 megapixel, con teleobiettivo 2X, i ritratti di nuova generazione ed un bellissimo display Super Retina XDR da 6,1 pollici (che risulta essere due volte più luminoso della generazione precedente).