Con l’inizio del campionato di Serie A di calcio, l’utilizzo dell’IPTV per guardare tranquillamente e comodamente le partite dal proprio divano, spesso a titolo gratuito, è tornato effettivamente di moda. Il fenomeno è meno circoscritto di quanto si potrebbe pensare, se considerate che ad oggi conta oltre 10 milioni di adepti, con un giro di affari capace di raggiungere anche il miliardo di euro di perdita per il settore.

Il Governo è perfettamente consapevole della problematica, ed ha deciso indubbiamente di mettere in atto specifiche contromisure per contrastare il tutto. Il primo passo consiste nella rapidità d’azione, nei piani alti pensano che facilitare e velocizzare l’interruzione del servizio sia un modo interessante per spingere l’utente finale ad abbandonare l’IPTV; di conseguenza sono stati conferiti maggiori poteri all’AGCOM, la quale oggi può interrompere il segnale anche entro 30 minuti dall’avvio della trasmissione.

Premete qui e collegatevi subito al nostro canale Telegram, dove avrete gratis le offerte Amazon con i nuovi codici sconto gratis.

IPTV, la multa è sicura per questi utenti

Da sempre gli utenti che fruiscono dell’IPTV si sono effettivamente ritenuti intoccabili, ovvero hanno pensato che nessuno li avrebbe mai potuti scoprire. Niente di più sbagliato, il Governo sta attuando un nuovo metodo per riuscire ad individuare colui che commette l’illecito, inasprendo anche le sanzioni con multe che partono da 516 euro, per terminare anche con una pena detentiva per gli utenti recidivi o naturalmente per coloro che trasmettono anche il segnale.

Guardare Sky e DAZN gratis con l’IPTV è da sempre stato illegale, ma oggi è anche molto più rischioso.