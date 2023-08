Già da prima che cominciasse il mese di agosto è partita la girandola di notizia che riguarda i prossimi dispositivi pronti all’arrivo. Ovviamente avete già capito che si tratta dei nuovi iPhone 15, smartphone che probabilmente metteranno sotto la concorrenza in un sol colpo a partire dal prossimo mese di settembre.

Dopo aver ascoltato diverse indiscrezioni che hanno anticipato funzionalità e caratteristiche estetiche dei nuovi telefoni di Apple, sembra che ne siano arrivate altre più concettuali. Stando a quanto riportato infatti dovrebbe esserci un ritardo anche nella data di presentazione, la quale non sarà il 7 settembre come tutti si aspettavano bensì il 13 dello stesso mese.

Da qualche ora però si parla dell’attuale situazione dell’azienda, sulla quale sarebbero state fatte delle previsioni fiscali. Quelle riguardanti i nuovi iPhone 15 non sarebbero affatto positive, almeno secondo alcuni analisti molto informati.

iPhone 15, le vendite potrebbero non andare come successo ad iPhone 14

La nuova generazione di iPhone potrebbe essere interessante dal punto di vista delle caratteristiche tecniche ed estetiche, ma il problema sarebbe un altro. Stando ad alcune proiezioni infatti gli iPhone 15 potrebbero riportare i risultati inferiori rispetto all’attuale modello disponibile sul mercato.

Le vendite quindi potrebbero essere al di sotto delle aspettative, sebbene Apple abbia programmato di vendere tantissimi dispositivi. Più fattori potrebbero frenare gli utenti dall’acquisto, con il primo che potrebbe essere sicuramente l’incremento di prezzo preannunciato.

Il secondo motivo starebbe nelle differenze tra la nuova generazione e quella attuale: gli utenti potrebbero non reputare opportuno cambiare smartphone. Allo stesso tempo anche coloro che non hanno un iPhone, potrebbero propendere per il 14 spendendo meno e avendo più o meno lo stesso smartphone.