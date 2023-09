Dal momento in cui Google ha annunciato il lancio imminente dei modelli di nuova generazione della sua linea di smartphone, sempre più rumor hanno cominciato a girare online. Più il 4 ottobre si avvicina, più sono gli spoiler. L’ultima notizia riguarda il costo del Google Pixel 8 e del Pixel 8 Pro.

È trapelata addirittura l’intera infografica che compara i nuovi cellulari ai precedenti Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Le notizie riguardanti i prezzi, tuttavia, stonano con quelle precedenti. Il confronto tra quelli statunitensi e europei è a dir poco strano e incredibile. Quale sarà la verità?

Costi e specifiche dei nuovi Google Pixel

La leaker Kamila Wojciechowska ha condiviso da poco su X (ex twitter) un’infografica così dettagliata da sembrare ufficiale. Dalla scheda si nota come il processore cambi dal Tensor G2 al G3. Il display dei Google Pixel 8 pare saranno implementati, guadagnando i 120 Hz per il modello base e un display LTO da 120 Hz per il Pro. Le modifiche non finiscono qui, ma la cosa che cattura il nostro interesse sono i prezzi riferiti al mercato USA dei prossimi flagship Google.

Secondo le informazioni riportate nel post, il Google Pixel 8 avrà tre colorazioni, precisamente rosa, grigio e nero, e il suo prezzo di lancio sarà di 699 dollari, con un aumento di 100$ rispetto all’esemplare precedente. Facendo un paio di calcoli, anche in Italia dovrebbe salire il costo portando l’innovativo smartphone a 749 euro.

Il Pixel 8 Pro avrà anch’esso tre colori, ma il rosa è stato sostituito da un azzurro cielo, e il prezzo non dovrebbe cambiare dal Google Pixel 7 Pro; quindi, secondo la fonte sarà sugli 899 dollari.

Questi dati vanno comunque presi con le pinze, perché non provengono da fonti ufficiali, quindi potrebbero benissimo non essere veritieri. Inoltre, va considerato che i prezzi sono riferiti al mercato americano e che quindi non prevedono le spese di esportazione. Giunti qui vi proponiamo una domanda alla “Civil war”: Team Google Pixel 8 o Team iPhone 15?