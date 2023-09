Dopo tutte le indiscrezioni emerse in rete in questi giorni, il colosso tech Samsung ha finalmente presentato in veste ufficiale il suo nuovo smartphone della gamma Galaxy A. Stiamo parlando del nuovo Samsung Galaxy A05s e per il momento sarà disponibile in Malaysia. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Samsung annuncia ufficialmente in Malaysia il nuovo Samsung Galaxy A05s

Il nuovo Samsung Galaxy A05s è stato da poco annunciato ufficialmente in Malaysia, dopo i rumors e le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane. Sul fronte lo smartphone presenta un Infinity-U Display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.7 pollici in risoluzione FullHD+.

Nel notch a goccia è presente una selfie camera da 8 MP. Sul posteriore, lo smartphone presenta tre fotocamere. Il sensore principale è da 50 MP con apertura focale pari a f/1.8. Questo sensore è affiancato da due altri sensori, uno macro e uno di profondità, da 2 MP ciascuno.

La batteria ha una capienza di 5000 mah e supporta la ricarica rapida da 25W. Per quanto riguarda il software, a bordo troviamo Android 13 con l’interfaccia utente personalizzata da Samsung, la OneUI Core.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy A05s sarà disponibile per il momento in Malaysia nelle colorazioni Black, Light Green, Silver e Violet. Nei prossimi giorni l’azienda fornirà ulteriori dettagli sul prezzo di vendita. Ricordiamo inoltre che l’azienda ha anche annunciato ufficialmente sempre in Malaysia il fratello minore di questo smartphone, ovvero il nuovo Samsung Galaxy A05. Le caratterizza di quest’ultimo sono leggermente meno prestanfi di quelle del nuovo modello A05s.