Ecco cosa succede se connetti un iPhone 15 ad un Android via USB-C

Con il lancio di nuovi iPhone 15 è stato ufficiale il passaggio di Apple alla porta USB-C anche per gli smartphone. Prima l’azienda aveva pensato ai suoi MacBook e poi agli iPad, con l’attesa che è finita anche per quanto riguarda i melafonini.

Questa innovazione, si sapeva, ha aperto una serie di nuove soluzioni, con un gran numero di dispositivi che possono ora essere collegati proprio ai nuovi iPhone. Secondo quanto riportato anche i telefoni Android dovrebbero figurare all’interno dell’elenco dei prodotti collegabili, proprio tramite la nuova porta USB.

Stando alle ultime notizie raccolte dal web, alcuni ragazzi sarebbero riusciti infatti a collegare un telefono Android ad un iPhone 15, proprio per vedere cosa sarebbe successo.

iPhone 15: collegato alla porta USB-C un dispositivo Android, ecco il video

Proprio attraverso un breve video su YouTube che potete notare qui in alto, si vede come un telefono Android venga collegato ad un iPhone 15. Quale sarà la reazione dei due smartphone collegati tra loro mediante le porte USB-C?

Come è possibile notare dal video, la reazione dello smartphone Android è molto semplice: comincia a ricevere energia dall’iPhone, ricaricandosi. Non accade lo stesso per quanto riguarda la batteria dello smartphone di Apple, che dunque funge come se fosse una vera e propria powerbank per il dispositivo Android.

Sempre dando uno sguardo al video, è possibile notare come il secondo intento dei protagonisti sia miseramente naufragato: hanno tentato di trasferire dei dati dallo smartphone Android all’iPhone.

Non appena avremo anche noi la possibilità di testare i nuovi dispositivi di Apple, condurremo dei test del genere, così da capire fin dove possono spingersi.