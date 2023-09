Gli pneumatici sono una componente fondamentale e spesso troppo sottovalutata delle nostro automobili.

La corretta scelta di quest’ultimi è di vitale importanza per la sicurezza stradale di tutti i componenti che utilizzano la vettura, e può inoltre influenzare le prestazioni del veicolo.

Un’altra scelta che spesso si dimentica di effettuare è quella di prediligere il giusto tipo di pneumatico per ogni stagione. Esistono infatti diversi modelli: estivi, invernali o quattrostagioni che possiedono delle caratteristiche differenti in base al clima che si deve affrontare e alla temperatura dell’asfalto.

Altra caratteristica fondamentale è la manutenzione degli stessi. Gli pneumatici vanno cambiati spesso e durante il loro utilizzo si deve controllare regolarmente la loro pressione, l’allineamento e la rotazione per essere sicuri di viaggiare in totale sicurezza.

Questi elementi fondamentali di ogni vettura stanno però per subire un cambiamento epocale e tra poco non saranno più come li conosciamo tutti.

Pneumatici, come cambieranno nei prossimi anni?

Potrebbero essere gli ultimi anni per gli pneumatici tradizionali che conosciamo adesso perché a breve probabilmente verranno soppiantati da una nuova tipologia del tutto differente.

Il cambiamento è causato, come tutti del resto, dalla crisi post pandemia e conflitto in Ucraina che ha creato dei problemi nella produzione di questi accessori, allungando i tempi di attesa e diminuendo la qualità.

I nuovi pneumatici saranno progettati in Nitilon, un metallo molto resistente che porterebbe alla creazione di copertoni senza aria che quindi non potrebbero in nessun modo sgonfiarsi, rendendoli più duraturi.

L’unico problema che resta da risolvere è il costo dei materiali che a oggi risulta essere davvero eccessivo.