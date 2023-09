Sei stanco degli sbalzi delle tariffe? Vorresti un’offerta telefonica che abbia un prezzo economico e fisso? Allora impazzirai per la promozione dell’operatore telefonico virtuale Iliad. La novità sfida i competitor a raggiungere gli stessi livelli di qualità e di economicità, dando uno scossone al mercato della telefonia mobile.

Iliad, nelle ultime ricerche, è tra i migliori operatori in Italia a livello di qualità di rete e copertura. Potrete star tranquilli quindi se cercate velocità di connessione e una linea senza interruzioni! Passiamo all’offerta vera e propria: preparatevi a restare sbalorditi.

Tutti i dettagli della fantastica promozione Iliad

L’offerta è Iliad GIGA 150 e costa soli 9,99 euro al mese PER SEMPRE. Il pacchetto ti darà 150 GB di dati per navigare ad una velocità 4G, 4G+ e 5G a seconda del tuo smartphone. Potrai guardare tutti i video su tik tok che vorrai, un’intrigante serie tv mentre sei in viaggio o giocare senza preoccupazioni. Ricordiamo che la linea 5G è disponibile ancora in aree limitate!

Oltre a tutti quei giga, avrai anche chiamate e messaggi illimitati verso i numeri mobili e fissi, senza costi aggiuntivi come lo scatto alla chiamata. Hai parenti o amici all’estero? Perfetto! L’offerta include anche minuti senza limiti ed sms infiniti verso 60 destinazioni internazionali e 10 GB di dati in roaming. Pazzesco davvero! No dovrete più preoccuparvi di pagare cifre astronomiche per una chiamata di 5 minuti.

La promozione è sottoscrivibile online e nei punti fisici dell’operatore. Prima di qualsiasi operazione controllate sempre la copertura nella vostra area di abitazione.