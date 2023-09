Con il ritorno della Champions League la scorsa settimana, il catalogo di Prime Video è tornato anch’esso al suo completo. La piattaforma streaming di casa Amazon trasmetterà anche quest’anno la massima competizione europea insieme a migliaia di contenuti tra film, serie tv e documentari.

Prime Video, l’esclusiva della Champions a costo zero

Amazon avrà un legame lungo con la Champions League, con Prime Video che trasmetterà in diretta esclusiva sino al 2027 la migliore partita del mercoledì sera in esclusiva. Come la scorsa stagione, anche in questa prima annata la priorità della copertura di Amazon sarà data alle squadre italiane.

In vista della stagione autunnale, forte dell’esclusiva Champions, Prime Video vuole aumentare il suo numero di utenti, mettendo a disposizione del pubblico un mese di prova. Attraverso il mese di prova gli utenti potranno gustarsi il grande calcio, ma anche film, documentari e serie tv a costo zero per la durata di un mese.

In seguito al mese di prova, gli utenti avranno una scelta da effettuare. Coloro che decideranno di confermare il loro legame con Prime Video si troveranno a sottoscrivere un regolare abbonamento al costo di 4,99 euro ogni trenta giorni o in alternativa a 49,99 euro l’anno. In caso di disdetta, invece, non ci sarà alcun genere di penale per gli utenti.

Oltre ai contenuti di Prime Video, chi sceglie la tv streaming avrà anche pieno accesso i servizi extra e gratuiti di Amazon come le spedizioni rapide in un giorno, l’accesso ad un piano di archiviazione cloud e il servizio per l’ascolto di musica in streaming.