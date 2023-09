Microsoft Surface Laptop Go 3, il mondo dei pc sta per accogliere un nuovo gioiellino

Microsoft ha recentemente svelato il Surface Laptop Go 3, la terza incarnazione del suo portatile più accessibile, durante un evento esclusivo. Questo nuovo dispositivo, parte integrante della famiglia Surface, si distingue per l’introduzione del processore Intel i5 di dodicesima generazione e per alcune caratteristiche innovative che lo differenziano dai suoi predecessori.

Microsoft Surface Laptop Go 3: le caratteristiche del prodotto

Il Surface Laptop Go 3 è stato progettato pensando alle esigenze dei giovani professionisti e degli studenti. Con un peso di appena 1,1 Kg, il dispositivo è estremamente portatile, rendendolo ideale per chi è sempre in movimento. Il cuore pulsante del laptop è l’Intel i5 di dodicesima generazione, che promette prestazioni elevate e una gestione efficiente dell’energia.

Il display PixelSense da 12,4 pollici offre una risoluzione di 1536 x 1024 pixel, garantendo immagini nitide e dettagliate. Nonostante la risoluzione rimanga invariata rispetto ai modelli precedenti, la luminosità di picco raggiunge i 330 nit, offrendo una visione chiara anche in condizioni di luce intensa. La protezione Corning Gorilla Glass 3 assicura resistenza e durata nel tempo.

Uno degli aspetti più apprezzati di questo laptop è la sua tastiera di dimensioni standard, accompagnata da un touchpad ampio e reattivo. Tuttavia, una delle mancanze più sentite è la retroilluminazione della tastiera, una caratteristica che molti utenti trovano essenziale per lavorare in condizioni di scarsa illuminazione. Un altro dettaglio notevole è l’integrazione del sensore di impronte digitali nel pulsante di accensione, che supporta Windows Hello e One Touch, garantendo un accesso rapido e sicuro al dispositivo.

La capacità della batteria è stata potenziata, raggiungendo i 40 Wh, e promette fino a 15 ore di autonomia con una sola ricarica. Questo rende il Surface Laptop Go 3 uno strumento affidabile per lunghe sessioni di lavoro o studio. Per quanto riguarda l’audio, il dispositivo è dotato di altoparlanti Omnisonic con Dolby Audio Premium, che offrono un’esperienza sonora immersiva. Inoltre, i microfoni da studio a campo lontano garantiscono chiarezza nelle chiamate e nelle registrazioni.

Il laptop viene fornito con Windows 11 Home preinstallato, offrendo agli utenti l’ultima esperienza del sistema operativo Microsoft. Per quanto riguarda la connettività, il Surface Laptop Go 3 è ben equipaggiato con una porta USB-C 3.2, una USB Type-A 3.1, un jack audio da 3,5 mm e la porta Surface Connect.

In termini di costi, il modello base con 8 GB di RAM e 256 GB di storage è proposto a 799 dollari, mentre la versione con 16 GB di RAM ha un prezzo di 999 dollari. Sebbene i prezzi per il mercato europeo non siano ancora stati annunciati, si prevede un leggero aumento rispetto a quelli statunitensi. La data di lancio negli Stati Uniti è fissata per il 3 ottobre 2023.