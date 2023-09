Paramount+, l'elenco di film e serie TV per ottobre 2023

Per rendere la vita difficile alle piattaforme streaming come Netflix, Paramount+ sta per lanciare tanti nuovi contenuti per il mese di ottobre.

Tra serie TV e film ci saranno grandi novità che entusiasmeranno il pubblico abbonato. Chiaramente ce n’è per tutti i gusti, per cui se siete appassionati di un genere in particolare, potete stare tranquilli perché troverete pane per i vostri denti.

Paramount+: la lista dei contenuti in arrivo ad ottobre

DRAG RACE ITALIA , stagione 3;

, stagione 3; WACO ;

; COMPAGNI DI VIAGGIO (FELLOW TRAVELERS);

(FELLOW TRAVELERS); BARGAIN – TRATTATIVA MORTALE ;

; FRASIER , stagione 1;

, stagione 1; THE BURNING GIRLS ;

; 80 VOGLIA DI BRADY (80 for Brady);

(80 for Brady); WHY ME ;

; CIMITERO VIVENTE: LE ORIGINI.

Una di quelle che risaltano di più è sicuramente Bargain – Trattativa mortale. Si tratta di una serie che riprende il cortometraggio che ha lo stesso nome, il quale è datato 2015. Si parla di alcuni uomini adescati in un hotel con la scusa di alcuni incontri di piacere. Saranno poi coinvolti all’interno di un traffico di organi ma ci sarà un terremoto a smuovere il tutto, intrappolandoli nell’edificio.

Passare in osservata poi un’altra produzione, ovvero Cimitero Vivente: Le origini. La storia parla di un giovane che vuole scappare dalla propria città natale ma che scoprirà presto tanti segreti che risultano sepolti proprio al suo interno. Sarà quindi costretto a confrontarsi con una storia familiare dei tratti oscuri che lo legherà per sempre a quel posto.

Un’altra produzione molto attesa è WACO, concentrata sul celebre disastro di Waco. Si vedranno i processi a tutti i sopravvissuti appartenenti alla setta dei Branch Davidian e anche l’ascesa di Timothy McVeigh, il terrorista.