Whatsapp, il trucco ILLEGALE per controllare gli spostamenti di chiunque

WhatsApp è uno degli strumenti di comunicazione più utilizzati al mondo, e con le sue numerose funzionalità, offre agli utenti la possibilità di condividere la propria posizione in tempo reale. Questa funzione, sebbene utile per organizzare incontri o fornire indicazioni, può anche essere sfruttata in modo non convenzionale per scoprire la posizione di un contatto, anche quando questa non viene condivisa volontariamente.

Whatsapp: i segreti per proteggervi da chi vi spia

L’applicazione permette di condividere la propria posizione in vari modi. Ad esempio, è possibile inviare la posizione attuale o condividere la propria posizione in tempo reale per un determinato periodo di tempo. Quest’ultima opzione è particolarmente utile quando si desidera far sapere agli amici o ai colleghi dove ci si trova in un dato momento, facilitando così gli incontri. Per condividere la posizione, è necessario fornire l’autorizzazione all’app e attivare la funzione GPS del dispositivo.

Tuttavia, esistono anche metodi alternativi per scoprire la posizione di un contatto su WhatsApp. Uno di questi trucchi sfrutta un servizio chiamato IPLogger, che identifica l’indirizzo IP del contatto e, di conseguenza, la sua posizione geografica. Generando un link tramite questo servizio e inviandolo in chat, se il destinatario clicca sul link, la sua posizione verrà rivelata senza che se ne renda conto.

Un altro metodo, specifico per chi utilizza WhatsApp Web, prevede l’accesso al task manager del computer e l’utilizzo di specifici comandi per visualizzare l’indirizzo IP del contatto con cui si sta chattando. Una volta ottenuto, è possibile inserirlo in un sito web che fornisce informazioni sulla posizione geografica associata a quell’IP, rivelando così la posizione del contatto.

È importante sottolineare che questi metodi, pur essendo efficaci, possono violare la privacy dell’utente. Pertanto, è fondamentale utilizzarli con responsabilità e consapevolezza. D’altro canto, per proteggere la propria privacy, è consigliabile disattivare il GPS quando non è necessario, evitare di cliccare su link sconosciuti e utilizzare una VPN per mascherare il proprio indirizzo IP. Quest’ultima soluzione, in particolare, è molto efficace per proteggere la propria posizione e i propri dati personali da possibili intrusioni.