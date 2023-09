Al giorno d’oggi gli smartwatch sono molto utili per moltissime attività, sono precisi e ci monitorano anche la salute.

La piattaforma Amazon sta proponendo Ticwatch Pro 3 Ultra GPS ad un prezzo davvero molto interessante. Andiamo a scoprire le sue caratteristiche.

Ticwatch Pro 3 Ultra GPS su Amazon

La tecnologia 2.0 del display a doppio strato mantiene lo smartwatch Ticwatch Pro 3 Ultra GPS fino a 72 ore in modalità Smart e 45 giorni in modalità Essential. La nuova retroilluminazione personalizzabile offre una migliore fruizione visiva, rende lo schermo comodo da leggere in qualsiasi condizione, soprattutto al buio.

Wear OS di Google Ticwatch Pro 3 smartwatch ultra GPS con piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e sistema a doppio processore Mobvoi. Offri prestazioni e connettività più rapide e fluide. 1G di RAM e 8G di memoria ROM. Il pagamento NFC supporta Google Pay. TicWatch Pro 3 Ultra GPS tiene traccia della tua forma fisica in tempo reale. Impermeabile IP68, con GPS integrati, altoparlante e microfono, barometro e monitoraggio del sonno, saturazione di ossigeno nel sangue, monitoraggio dello stress e monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24.

Il sensore di frequenza cardiaca avanzato monitora accuratamente la frequenza cardiaca in tempo reale quando sei attivo ea riposo. Le variazioni della frequenza cardiaca possono anche essere registrate su un grafico settimanale e inviare un avviso se rileva cambiamenti insoliti. Seguendo questo link lo si può acquistare al prezzo di 181 euro.