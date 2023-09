Unieuro, fino al 5 ottobre potrai godere di alcune offerte irripetibili

Unieuro, uno dei principali rivenditori di elettronica in Italia, ha lanciato il suo nuovo volantino “Passione Casa”, valido fino al 5 Ottobre 2023. Nonostante il nome possa suggerire una selezione di prodotti per la casa, il volantino offre una vasta gamma di prodotti elettronici a prezzi scontati.

Unieuro: le promozioni di ottobre

Tra le offerte più allettanti, troviamo l’iPad di nona generazione da 10,2 pollici con 64 gigabyte di memoria interna, offerto a 349 Euro, ben 90 Euro in meno rispetto al prezzo originale di 439 Euro. Anche l’Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm in alluminio è in promozione, con un prezzo di 279 Euro, 30 Euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Gli appassionati di tecnologia Android non sono stati dimenticati. Il Samsung Galaxy Watch4 da 40mm è disponibile a 119,99 Euro, mentre lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active è offerto a 39,99 Euro. Per quanto riguarda gli smartphone, lo Xiaomi Redmi 12 con 256 gigabyte di memoria interna è in vendita a 189,99 Euro, con uno sconto di 40 Euro rispetto al prezzo consigliato di 229,90 Euro. Il Samsung Galaxy A54 5G è anch’esso in offerta a 399,90 Euro, con un risparmio di 100 Euro rispetto al prezzo di listino.

Gli appassionati di prodotti Apple possono anche approfittare di sconti sull’iPhone 14 Pro da 128 gigabyte, offerto a 1149 Euro, e sul MacBook Air M2 con 8GB di RAM e 256GB di storage, proposto a 1199 Euro, con uno sconto di 150 Euro rispetto al prezzo originale di 1349 Euro.

Inoltre, Unieuro ha collaborato con HYPE Next, offrendo un bonus di 20 euro a chi apre un conto online con loro. Questo conto, che costa 2,90 Euro al mese, offre una serie di vantaggi, tra cui cashback, ricariche gratuite e un’assicurazione sugli acquisti online. In generale, queste offerte rappresentano un’ottima opportunità per chi è alla ricerca di nuovi dispositivi elettronici o desidera aggiornare la propria tecnologia. Con una vasta gamma di prodotti disponibili a prezzi scontati, il volantino “Passione Casa” di Unieuro è destinato a soddisfare le esigenze di una vasta gamma di consumatori.