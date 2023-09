Pneumatici Metl, arrivano le gomme indistruttibili dotate di memoria

La NASA, conosciuta per le sue innovazioni spaziali, ha recentemente sviluppato un’idea di pneumatici airless dotati di memoria di forma. Questa tecnologia, inizialmente pensata per le esigenze spaziali, sta ora trovando applicazione sulla Terra, in particolare nel settore delle biciclette elettriche. L’azienda statunitense Smart Tire Company, con sede in Ohio, ha adottato questa tecnologia, portando alla creazione degli pneumatici Metl, ora disponibili su Kickstarter.

Pneumatici Metl: la nuova tecnologia delle biciclette

Brian Yennie ed Earl Cole, fondatori della Smart Tire Company, si sono ispirati al concept utilizzato dalla NASA per le ruote dei veicoli spaziali. Gli pneumatici Metl, risultato di questo lavoro, sono caratterizzati dalla tecnologia “shape memory” o memoria di forma. Questi pneumatici sono realizzati con un materiale intelligente capace di modificare le proprie dimensioni, forma e rigidità in risposta a stimoli esterni, come calore, campo elettrico, magnetico e altri. Questa caratteristica li rende particolarmente resistenti e adattabili a diverse condizioni.

Una peculiarità degli pneumatici Metl è che, pur essendo definiti “airless”, contengono aria non pressurizzata. Questo perché al loro interno è presente una molla simile a un Slinky, realizzata in una lega di nichel-titanio a memoria di forma chiamata NiTinol. Questa lega, resistente come il titanio ma elastica come la gomma, permette allo pneumatico di comprimersi e rimbalzare, offrendo una guida fluida simile a quella di un pneumatico tradizionale.

Un altro vantaggio degli pneumatici Metl è la loro durata. Sebbene il battistrada possa necessitare di sostituzione dopo 8000-12000 km, la struttura principale dovrebbe durare per tutta la vita della bicicletta. Questa longevità è resa possibile dalla combinazione di tecnologie avanzate e materiali di alta qualità.

Per quanto riguarda i costi, un set di due pneumatici Metl è offerto a circa 450 euro. Se si desidera acquistare anche le ruote, rivestite in alluminio o fibra di carbonio, i prezzi salgono rispettivamente a 1.200 e 2.200 euro. Nonostante il costo elevato, si tratta di una tecnologia all’avanguardia che potrebbe rivoluzionare il mondo delle eBike.

Oltre a Metl, ci sono altre innovazioni nel settore delle eBike. Ad esempio, Urtopia ha integrato il ChatGPT di OpenAI, rendendo l’eBike un mezzo di trasporto intelligente e reattivo. Un altro esempio è Pi-Pop, la prima eBike senza batteria, che utilizza un supercondensatore per immagazzinare l’energia della pedalata e rilasciarla quando necessario. Queste innovazioni dimostrano come la tecnologia stia continuamente evolvendo, offrendo soluzioni sempre più avanzate e sostenibili per la mobilità urbana.