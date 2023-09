Gli utenti sono finalmente felici di ascoltare una delle migliori notizie che potessero mai aspettarsi di sentire: il bollo auto è stato abolito. Una conseguenza immediata di tanti piccoli passettini che hanno portato ad un simile risultato, di cui adesso vi spieghiamo il motivo, facendo le dovute considerazioni.

In primis dovete sapere che il bollo auto non verrà mai abolito completamente, è una tassa troppo importante per lo Stato Italiano, capace a tutti gli effetti di generare un gettito fiscale che altrimenti andrebbe recuperato altrove. Per questo motivo l’unico modo per raggiungere l’obiettivo desiderato, consiste nello sfruttare le singole condizioni di esenzione che il Governo attua per indirizzare la vendita delle vetture ed il mercato in generale.

Bollo auto, in che modo non lo si paga

Esiste solo una soluzione che al momento attuale permette di non pagare il bollo auto: l’acquisto di una vettura elettrica. Proprio negli ultimi anni gli Stati di tutto il mondo stanno cercando continuamente di incentivare gli utenti all’acquisto di un mezzo di questo tipo, ed anche in Italia è possibile ottenere in cambio la totale esenzione dal pagamento del bollo auto, a patto che si acquisti un elettrico o un plug-in.

Essendo la suddetta tassa regionale, è bene sapere che anche la durata dell’esenzione potrebbe presentare delle piccole differenze. In media vi possiamo assicurare essere per un periodo che va dai 3 ai 5 anni, con la sola eccezione di Lombardia e Piemonte, dove l’esenzione copre tutta la vita del mezzo.