L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta promuovendo non solo le sue super offerte di rete mobile, ma anche alcune offerte solo dati. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta proponendo ad alcuni suoi già clienti l’attivazione della super offerta Kena Dati con ben 300 GB di traffico dati ad un super prezzo per i primi sei mesi.

Kena, per alcuni clienti selezionati arriva l’offerta con 300 GB ad un super prezzo

L’operatore virtuale Kena Mobile ha deciso di promuovere una delle sue super offerte. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta Kena Dati. Quest’ultima è già disponibile all’attivazione presso i negozi autorizzati dell’operatore. Ora, però, l’operatore ha deciso di proporre la sua attivazione anche ad alcuni suoi già clienti selezionati.

Per questi ultimi, in particolare, l’offerta sarà proposta ad un super prezzo per i primi sei mesi di 6,99 euro al mese. Kena Dati, nello specifico, include ogni mese fino a 300 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G. Con l’offerta in questione, sarà comunque attivato il piano base di Kena. Con esso, gli utenti potranno comunque inviare SMS ad un costo di 25 centesimi ciascuno e potranno effettuare chiamate ad un costo di 35 centesimi al minuto.

Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, i clienti interessati sono stati avvisati dall’operatore attraverso un apposito SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“Vuoi una nuova SIM solo dati? Vai subito in un negozio Kena! Per te 300 Giga con l’Offerta KENA DATI in promo a 6,99E ogni mese per i primi sei mesi, dopo il costo e’ di 13,99E al mese. La promo e’ valida solo nei negozi Kena, trova quello piu’ vicino (kena.ly/negozi) per attivare l’offerta.”