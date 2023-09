Il debutto della serie iPhone 15 sta ancora facendo parlare gli utenti e gli addetti ai lavori ma Apple è già focalizzata sul futuro della famiglia. Nonostante siano passati pochi giorni dall’evento Wonderlust in cui i flagship sono stati svelati al mondo, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sugli iPhone 16.

A lanciare i primi dettagli ci ha pensato il leaker noto su X (Twitter) con il nome di Majin Bu. Nel Tweet postato proprio in queste ore, si possono leggere molti dettagli sul prossimo iPhone 16 Ultra, il flagship assoluto della prossima famiglia di device della mela.

Stando a quanto emerso, iPhone 16 Ultra sarà caratterizzato da un comparto fotografico composto da tre ottiche. Apple lavorerà sull’ottimizzazione dei sensori tanto da ottenere dimensioni più compatte.

According with what was reported to me and what I found

iPhone 16 Ultra get 3 new smaller cameras, we don’t know the purpose yet, but it is likely there is some function to do with the new Vision Pro

The phones sells in US would have a button to switch mmWave mode

iPhone 16… pic.twitter.com/6Teo6G3hMO

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 23, 2023