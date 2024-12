Nelle ultime settimane Microsoft ha fatto parlare di sé grazie all’arrivo di una novità davvero molto attesa per quanto riguarda l’Xbox Cloud Gaming, recentemente infatti è stata aggiunta la possibilità di poter giocare ai propri titoli presenti nella propria libreria anche in streaming cloud senza nessun tipo di limitazione, il tutto era possibile tramite TV e browser su dispositivi supportati come PC, smartphone e tablet, tale funzionalità è attiva in tutti i paesi in cui è disponibile il servizio ancora in beta.

A quanto pare, però gli sforzi di Microsoft non finiscono qui, sembra infatti che per gli utenti insider dei gruppi Alpha Skip Ahead e Alpha, sia stata attivata la possibilità di provare in anteprima questa funzionalità anche sulle console da salotto Series X e Series S.

Una funzionalità utile

Parlando in termini pratici, si tratta di una funzionalità davvero utile Dal momento che consente di trasmettere alcuni giochi in streaming, purché di proprietà dell’utente, senza necessariamente installarli, ciò consente come potete intuire di risparmiare tempo e spazio sulla vostra console, nel caso faceste parte degli utenti insider, usufruire di questa funzionalità è molto semplice, vi basta infatti Seguire il percorso: I miei giochi e app – Libreria completa – Giochi posseduti, una volta fatto, vedrete l’elenco dei giochi tra i quali quelli posseduti e compatibili con la nuova funzionalità verranno indicati con un badge a forma di nuvola, ovviamente per avviare il titolo che desiderate giocare in streaming ribalterà selezionarlo e poi cliccare sulla voce gioca con cloud gaming, una volta che la funzionalità verrà rilasciata a livello globale per fare tutto ciò vi basterà semplicemente selezionare il titolo dallo Store.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo globale di questa funzionalità che certamente rivoluzionerà il concetto di gaming dal momento che consentirà di giocare in qualsiasi posto vi troviate purché abbiate un dispositivo compatibile.