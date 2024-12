Il recente rilascio di iOS 18.2 ha portato novità davvero importanti. Come il Visual Intelligence per iPhone 16, Genmoji e Image Playground, ma sta anche creando problemi per il futuro di iOS19. La strategia di Apple di introdurre man mano le funzionalità ha avuto effetti positivi, permettendo una maggiore ottimizzazione. Però ha rallentato i lavori sul nuovo sistema operativo. Gli ingegneri, infatti, ancora impegnati sugli aggiornamenti di iOS18, non riescono a concentrarsi sulle nuove funzionalità di iOS19, previsto in versione beta per giugno 2025.

Apple e iOS: un sistema annuale sotto pressione

Secondo l’analista Mark Gurman di Bloomberg, la distribuzione delle risorse è stata molto compromessa. I ritardi accumulati da iOS 18 potrebbero avere un impatto diretto sul calendario di iOS19, con alcune funzionalità rinviate al 2026. Apple rischia così di replicare il modello attuale. In cui gli aggiornamenti principali vengono completati solo mesi dopo il lancio ufficiale. Questa situazione non è nuova. Anche con iOS 18, alcune funzionalità importanti, come Apple-Intelligence, sono diventate disponibili solo successivamente.

Insomma, la crescente complessità dei progetti Apple rende la strategia di rilascio graduale sempre più difficile da sostenere. Il modello di aggiornamenti annuali adottato dall’ azienda inizia infatti a mostrare i suoi limiti. Lo sviluppo contemporaneo di iOS18, iOS19 e di altri progetti paralleli come i nuovi chip per server e l’iPhone 17 sta creando un effetto domino. Tutto ciò dunque rischia di far rallentare sia lo sviluppo software che hardware dei prodotti. Rendendo sempre più complicato rispettare le scadenze.

Di fronte a tali problematiche, un modello di sviluppo più flessibile potrebbe risolvere queste problematiche. Concentrarsi sul completamento di sistemi operativi prima del lancio ridurrebbe i ritardi e consentirebbe ad Apple di mantenere la sua reputazione di eccellenza tecnologica. Tuttavia, resta da vedere se Cupertino deciderà di modificare la sua strategia o continuerà ancora su questa strada per distribuire le novità nel corso dell’anno.