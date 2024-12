Cina: il robot sfera RT-G cattura i criminali, è spaventoso

In Cina, un robot sferico autonomo chiamato RT-G sta cambiando il volto della sicurezza urbana. Sviluppato dall’azienda locale Logon Technology, questo dispositivo futuristico combina intelligenza artificiale e tecnologie avanzate per supportare le forze dell’ordine. Già operativo in diverse città cinesi, RT-G segna un nuovo capitolo nella modernizzazione dei sistemi di sorveglianza.

Le caratteristiche di RT-G, il robot sfera terrore dei criminali

Ritrovarsi di fronte ad un robot dalla forma sferica con un peso di ben 125 kg deve essere terrificante. Questo è in grado di operare sia sulla terra ferma che in acqua senza alcun problema, raggiungendo peraltro una velocità di ben 35 km/h e resistendo ad impatti fino a 4 tonnellate. Grazie all’intelligenza artificiale, RT-G è in grado di lavorare in modo autonomo, analizzando l’ambiente circostante per identificare criminali noti o rilevare comportamenti sospetti.

Equipaggiato con strumenti non letali, come pistole lancia-reti, dispositivi per il gas lacrimogeno e granate sonore, il robot non solo monitora ma può anche intervenire in situazioni di emergenza. Video condivisi sui social media cinesi mostrano RT-G in azione, mentre pattuglia le strade o collabora con agenti umani, dimostrando grande agilità e precisione nei movimenti.

Una nuova era per la sicurezza

L’introduzione di RT-G rientra in un programma più ampio di modernizzazione delle forze dell’ordine cinesi. Prima di RT-G, l’azienda Deep Robotics aveva già lanciato Lynx, un robot quadrupede dotato di ruote, capace di muoversi su terreni difficili e superare ostacoli complessi.

Proprio dalla presenza di robot di questo genere nasce dunque una serie di domande. Qual è ad esempio l’equilibrio tra le libertà personali e la sicurezza? Questi temi in Cina effettivamente vengono affrontati diversamente rispetto a quel che fanno i paesi occidentali.

L’uso di RT-G non è più fantascienza, ma una realtà concreta che sottolinea il ruolo della Cina come leader nell’innovazione tecnologica per la sicurezza urbana.