Elon Musk ha stabilito un nuovo record storico. Poiché è diventato il primo nella storia moderna a superare la soglia dei 400 miliardi di dollari di patrimonio personale. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, la sua fortuna ammonta oggi a 447 miliardi. Finendo per distanziare notevolmente il secondo in classifica, Jeff Bezos, fermo a “soli” 249 miliardi. Questo risultato straordinario è frutto di una combinazione di fattori strategici. Tra cui il successo in borsa di Tesla e una notevole operazione finanziaria legata a SpaceX.

Innovazione e provocazioni: la doppia strategia di Musk

Le azioni di Tesla hanno raggiunto un massimo storico di 424,77dollari. Con un aumento del 65% dopo le ultime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. In contemporanea, SpaceX ha concluso una vendita di azioni che ha portato nelle casse della società ben 50 miliardi di guadagni. Dimostrando il crescente interesse degli investitori per l’esplorazione spaziale privata. Musk, con una visione imprenditoriale che unisce innovazione tecnologica e audacia finanziaria, continua così a ridefinire i limiti di ciò che un imprenditore può raggiungere.

Oltre ai successi economici, Musk non ha rinunciato al suo ruolo di provocatore. In un post sull’ex Twitter (ora X), ha ironizzato sulla possibilità che il suo storico rivale, Bill Gates, possa finire in “bancarotta” se Tesla dovesse diventare l’azienda più preziosa al mondo. Questo riferimento non è casuale. In quanto Gates, in passato, aveva assunto una posizione ribassista sulle azioni Tesla, rivelatasi poi un errore.

Le provocazioni non oscurano però i successi tecnologici del magnate. La sua startup xAI ha da poco visto la sua valutazione raddoppiare, raggiungendo i 50 miliardi di dollari. Grazie a progressi notevoli nel settore dell’intelligenza artificiale e a una serie di finanziamenti molto proficuo, Musk continua a espandere il suo impero.

Il confronto con altri miliardari è impressionante Mark Zuckerberg segue con 224 miliardi, Larry Ellison con 198miliardi e Bernard Arnault con 181 miliardi. Nessuno però sembra in grado di avvicinarsi alla leadership di Musk che, ormai , punta a dominare l’economia e la tecnologia del futuro.