In occasione dell’evento Wonderlust, Apple ha presentato la nuova famiglia iPhone 15. I flagship rappresentano l’apice della tecnologia del produttore di Cupertino e introducono diverse novità molto importanti.

A conferma del balzo tecnologico effettuato dal brand con i nuovi terminali, il recente annuncio permetterà ad Apple di sfruttare il know-how dell’azienda leader di settore. La collaborazione tra i due brand sancisce ulteriori tre anni di scambio tecnologico per rendere sempre più performante la connettività dei prossimi iPhone.

Tuttavia, questa notizia crea una importante discrepanza con quelle che erano le indicazioni derivanti dai precedenti report. Infatti, in passato, gli analisti indicavano che Apple stesse lavorando per passare alla produzione in proprio dei modem 5G.

Apple ha rinnovato la partnership con Qualcomm per la fornitura di modem 5G da utilizzare sugli iPhone fino al 2026

A lanciare l’indiscrezione che a Cupertino si puntasse all’autonomia produttiva dei modem 5G è stato Ming-Chi Kuo. L’analista indicava che entro il 2025 i tempi saranno maturi affinché Apple lanci il primo modem prodotto internamente.

Tuttavia, secondo il nuovo report di Bloomberg, la tecnologia non sarebbe ancora pronta. Questo significa che Apple si deve ancora affidare alle soluzioni Qualcomm nonostante abbia acquistato la divisione dedicata allo sviluppo dei modem da Intel.

Se le previsioni dovessero rivelarsi corrette, il primo smartphone dotato di modem proprietario realizzato da Apple sarà iPhone SE di quarta generazione. Questo device arriverà a partire dal 2026, anno in cui la collaborazione triennale con Qualcomm cesserà, a meno di ulteriori rinnovi.