Truffa pericolosa: si parla di carcere per gli utenti, attenzione

Fare molta attenzione agli inganni che girano sul web è obbligatorio per non trovarsi in situazioni incresciose. Quello che sta accadendo in queste ore è molto particolare siccome è una truffa avrebbe mirato ad alcuni utenti colpendoli in più casi.

Bisogna quindi tenere le antenne alte per evitare queste problematiche ed è proprio per tale motivo che abbiamo deciso di incollare un messaggio per fornire agli utenti un modo per capire meglio la situazione.

Truffa contro gli utenti: si contesta pedopornografia e altro

Il testo qui in basso è chiaramente indicativo di tutto ciò che sta succedendo, con un messaggio inquietante verso gli utenti. Molte persone, che magari sono solite visualizzare contenuti per adulti, credono di essere incappati in qualche errore e contattano l’indirizzo e-mail indicato nel testo truffa. Lì viene fatto credere alle vittime di poter evitare problemi con la legge semplicemente pagando una somma come se fosse una multa, ma è solo un modo per rubare loro dei soldi.

“Le tue foto di nudo che invii a minori tramite il tuo indirizzo IP sono state registrate dal nostro cyber poliziotto e costituiscono una prova dei tuoi reati.

Sei pregato di farti sentire via email scrivendoci le tue giustificazioni affinché vengano messe in esame e verificate al fine di valutare le sanzioni; questo entro un termine rigoroso di 72 ore.

Trascorso tale termine, saremo obbligati a inviare la nostra denuncia al Sig. Lamberto Giannini Procuratore della Repubblica di Milano e specialista in cybercrime per redigere un mandato di cattura nei vostri confronti, inviarlo alla polizia più vicina al vostro luogo di residenza per il vostro arresto e denunciarti come molestatore sessuale.

Il tuo file verrà anche inviato ai media per la diffusione dove la tua famiglia, i tuoi cari e tutta l’Italia vedranno cosa stai facendo davanti al tuo computer o cellulare.

Ora sei stato avvisato“.