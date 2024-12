Uno dei prodotti più attesi per il prossimo anno è senza dubbio la console di Nintendo di nuova generazione, parliamo ovviamente di Switch 2, Il prodotto della casa giapponese infatti si sta facendo attendere e tutti gli appassionati non vedono l’ora di saperne qualcosa in più, ovviamente le voci di corridoio continuano a scorrere e a dare qualche dettaglio in edito che certamente male non fa, l’ultima ci arriva dal canale YouTube SwitchUp, il quale ci mostra quello che potrebbe essere il design della nuova console con le effettive differenze rispetto al modello attuale, all’interno del video il Creator afferma di aver ricevuto da un produttore cinese di custodie un mockup di Switch 2.

Cosa possiamo vedere

Come potete vedere dal video pubblicato su YouTube il confronto con il modello precedente mostra che quello in arrivo avrà un display decisamente più grande rispetto anche al modello OLED, con una diagonale più larga di circa un pollice, lo spessore invece sembra essere rimasto pressoché invariato, a queste differenze si aggiungono anche dei pulsanti per il volume più piccoli, una griglia di aerazione più estesa, uno slot per le cartucce più grande ed una nuova porta USB C.

Per quanto riguarda i Joy Con, il video sembra confermare l’indiscrezioni emerse in rete, si tratterà infatti di controller leggermente più grandi rispetto a quelli attuali ma allo stesso tempo molto simili, le differenze risiedono nella presenza di un nuovo pulsante destro e di un misterioso grilletto sul retro di entrambi i controller, quest’ultimo potrebbe avere a che fare con il nuovo sistema di aggancio magnetico sviluppato da Nintendo.

Ovviamente tutte queste informazioni sono da prendere con le pinze e potrebbero rivelarsi non veritiere, bisognerà attendere probabilmente la fine di gennaio 2025 per assistere alla presentazione ufficiale che svelerà ogni caratteristica eliminando ogni forma di dubbio sul prodotto in arrivo da parte di Nintendo.