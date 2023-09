Il bollo auto ed il canone Rai sono le due tasse più odiate dai consumatori italiani, imposte che sono state applicate nel corso degli anni, e che ancora oggi pesano sul groppone dei conterranei, sebbene per vario tempo siano addirittura state ritenute quasi incostituzionali. Di base tutti le devono pagare, ma esistono delle scorciatoie che permetterebbero di ottenere l’esenzione.

Partiamo dal bollo auto, la tassa che tutti i possessori di un mezzo su strada devono pagare alla propria Regione, corrispondente ad un ammontare variabile in relazione alla potenza del mezzo stesso. Negli ultimi anni sono stati lanciati veri e propri incentivi atti a favorire l’acquisto delle auto elettriche, per questo motivo coloro che opteranno per una simile soluzione, potranno ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo auto, per un periodo che va da un minimo di 3 anni dall’acquisto, fino a tutta la vita del mezzo selezionato.

Bollo auto e Canone Rai, come fare per non pagarli

Discorso diverso per il canone Rai, una tassa che gli utenti si ritrovano a versare dal 1970 circa, in quanto possessori di un televisore all’interno della propria abitazione. Per combattere l’evasione fiscale, la stessa è stata inserita all’interno delle bollette dell’energia elettrica, con un pagamento rateizzato in 10 rate da 9 euro, ma come fare per non pagarla legalmente? semplice, non dovete possedere un televisore. Rispettando tale requisito, potrete presentare una autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate, la quale manderà avanti la procedura di esenzione dal pagamento della tassa.