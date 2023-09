PayPal da tante persone è considerata il mezzo più sicuro per effettuare pagamenti online. Sono in molti che, forti delle grandi garanzie messe a disposizione dalla piattaforma, sottovalutano i rischi relativi alla propria sicurezza. Ricordiamo che il servizio garantisce al pubblico la possibilità di effettuare acquisti senza comunicare ogni volta i dati della propria carta di credito o di debito.

PayPal, il problema della sicurezza legato al phishing

Il rischio zero però per PayPal non è contemplato. Anche questo sistema di pagamento è infatti bersagliato dai numerosi tentativi di phishing da parte dei malintenzionati della rete.

Tantissimi iscritti alla piattaforma, infatti, ricevono quasi quotidianamente delle mail fasulle da parte degli hacker. Queste mail, spesso e volentieri, sponsorizzano finti accrediti da inviare sul conto online degli utenti. Attirati dalla comunicazione certamente interessante, gli utenti vengono spinti a cliccare su un link in allegato alle comunicazioni. Basta un semplice click da parte dei lettori per esporsi ad una serie di rischi non da poco.

I malintenzionati che si celano dietro queste comunicazioni fasulle hanno un solo obiettivo: entrare in possesso delle credenziali d’accesso degli utenti PayPal. Soprattutto laddove gli hacker dev’essere entrare in possesso dei dati utili per l’home banking su PayPal, il rischio per i risparmi sarebbe non secondario. I malintenzionati infatti potrebbero avere vita facile nell’impossessarsi del denaro delle potenziali vittime.

Oltre a tale evenienza, queste mail devono essere evitate però anche per un altra ragione: scongiurare la condivisione delle informazioni da utilizzare per ragioni di marketing o per creare profili fake online.