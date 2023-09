Unieuro cattura tutti i consumatori italiani prendendoli alla gola con un volantino più unico che raro, al cui interno possiamo anche trovare la perfetta occasione per accedere a smartphone di ultimo livello, spendendo relativamente meno di quanto siamo solitamente abituati a vedere.

Il risparmio con Unieuro ha raggiunto un nuovo incredibile step, con la promozione che tutti devono cogliere subito al volo. Gli acquisti, come al solito del resto, possono tranquillamente essere completati nei negozi fisici in Italia, oppure anche online sul sito ufficiale, così da essere sicuri di spendere il minimo indispensabile anche dal divano di casa propria.

Unieuro da pazzi con queste offerte assurde

Fino al 5 ottobre Unieuro ha attivato la campagna promozionale intitolata Passione Casa, con alcune ottime chances di risparmio non solo sull’acquisto dei principali elettrodomestici per la propria abitazione, ma proprio anche sugli smartphone più richiesti e desiderati dal pubblico.

Gli utenti possono infatti pensare di mettere le mani su Galaxy Z Flip5, disponibile a 1249 euro, passando anche per Samsung Galaxy S23, che oggi ha un costo effettivo di 749 euro. Restando nella fascia alta, ma spostando l’attenzione verso il mondo Apple, gli utenti potranno acquistare iPhone 14 Pro Max a 1399 euro, oppure iPhone 14 Pro a 1149 euro, per finire con iPhone 14 Plus, in vendita a soli 949 euro.

Una campagna promozionale di tutto rispetto che si estende direttamente anche al sito ufficiale, e della quale abbiamo inserito qui sotto le immagini.