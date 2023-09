Un volantino più unico che raro vi attende da Euronics proprio in questi giorni, capace di racchiudere al proprio interno un numero incredibile di riduzioni di prezzo, con un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative a cui gli stessi utenti sono andati in contro.

Spendere poco con Euronics è facilissimo ed alla portata di tutti, basta infatti recarsi in un qualsiasi negozio per acquistare i migliori prodotti. L’unico appunto che ci sentiamo di fare riguarda le possibili differenze di socio in socio, consigliamo decisamente di controllare prima il volantino del punto più vicino alla propria residenza.

Euronics, occasioni imperdibili con questo fantastico volantino

In tutti i negozi di Euronics Dimo è tempo di Tecnofollie fino al 27 settembre, una serie di occasioni e di prezzi fortissimi e convenienti, applicati su innumerevoli categorie merceologiche. Come al solito focalizziamo l’attenzione sul segmento della telefonia mobile, riuscendo così a raggiungere l’acquisto di Apple iPhone 14 Pro Max, che costa solamente 1299 euro, oppure di Apple iPhone 14, che viene proposto a 829 euro, per finire con Samsung Galaxy S23, disponibile a soli 859 euro, oppure un buonissimo galaxy Z Flip5, il foldable “flip” di ultima generazione, in vendita alla modica cifra di 1099 euro.

Molto interessanti sono anche le proposte legate alla fascia media, con Motorola Razr 40 a 699 euro, passando per Galaxy A54 a 399 euro, Oppo Reno 8T a 279 euro, Oppo A78 in vendita a 249 euro, oppure Realme 11 Pro+, una sorpresa dello scorso anno, disponibile a 469 euro. Sul sito ufficiale vi attendono tutte le offerte nel dettaglio.