L’ultima follia di casa Euronics permette a tutti i consumatori di avere libero accesso ad una importantissima selezione di promozioni dai prezzi sempre più bassi ed economici, con un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative e la possibilità comunque di spendere poco o niente.

Gli utenti che oggi accedono alle offerte devono necessariamente recarsi in uno dei tanti negozi fisici sul territorio, in quanto è bene ricordare che gli stessi ordini non possono in nessun modo essere completati approfittando della presenza dell’e-commerce. Oltretutto potrebbero essere presenti delle piccole differenze tra i soci, quindi controllate attentamente il volantino più vicino alla vostra residenza.

Euronics, il volantino riserva tante sorprese

I prezzi di Euronics sono fortemente ribassati rispetto al normale, con la possibilità comunque di accedere a grandi sconti applicati grazie alle Tecnofollie che l’azienda ha deciso di mettere a disposizione in primis presso i punti vendita Dimo.

Osservando meglio la campagna promozionale da vicino, notiamo prima di tutto la presenza di una buona selezione di sconti applicati sui dispositivi Apple, culminati con i 1299 euro richiesti per l’acquisto di Apple iPhone 14 Pro Max, oppure gli 829 euro che gli utenti dovranno pagare per acquistare iPhone 14. Nel momento in cui, al contrario, si volesse un dispositivo Samsung, allora la scelta potrebbe ricadere su Galaxy S23, che costa oggi 859 euro, oppure sul flip-phone del momento, il Galaxy Z Flip5, disponibile a 1099 euro.

