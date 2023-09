Gli ultimi mesi hanno portato a cambiamenti davvero rilevanti per WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea è stata oggetto di svariati aggiornamenti nel corso dell’estate, con gli sviluppatori che hanno accolto numerose richieste – alcune delle quali perduravano da anni – da parte degli iscritti.

WhatsApp, la novità degli account su più dispositivi

Tra tutti gli upgrade che hanno caratterizzato WhatsApp in questi ultimi mesi quello certamente più rilevante è l’aggiornamento che consente ora agli utenti di utilizzare la chat su più dispositivi.

Dopo anni di richieste, finalmente gli sviluppatori di WhatsApp hanno deciso di superare quello che era un limite storico della piattaforma, per cui era possibile utilizzare il servizio solo su un unico device. Con le versioni aggiornate di WhatsApp su iOS e su Android, invece, gli utenti potranno scegliere di utilizzare il loro account su uno smartphone primario ed anche su due smartphone secondari.

Collegare il proprio profilo di WhatsApp ad uno smartphone secondario sarà veloce e rapido. Gli utenti dovranno soltanto effettuare una sincronizzazione dei messaggi, un processo in linea con quanto necessario per collegare il proprio account alla piattaforma desktop WhatsApp Web. Tali passaggi saranno possibili attraverso il menù Impostazioni.

In pochi secondi gli utenti avranno quindi una copia di tutte le loro conversazioni su uno smartphone secondario. Inoltre sempre gli utenti avranno la possibilità di ricevere ed inviare messaggi anche sul dispositivo secondario. Su tutti i dispositivi Android compatibili e sugli iPhone di ultima generazione, il roll out di questo upgrade si completerà proprio in questi giorni.