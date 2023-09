Amazon Prime Video, come già anticipato un po’ di tempo fa, inizierà a mostrare annunci pubblicitari per poter usufruire dei contenuti, a meno che i clienti non paghino di più per sbarazzarsene.

Le pubblicità saranno visualizzate durante programmi TV e film a partire dal prossimo anno. Il lancio di questo abbonamento con AD segue l’iniziativa di altre piattaforme di streaming, tra cui Netflix e Disney+, che hanno già annunciato l’arrivo di nuovi abbonamenti supportati dalla pubblicità. Amazon ha promesso che gli annunci saranno “limitati”, anche se non ha fornito informazioni su come e quando appariranno durante la visione. La piattaforma ha dichiarato che sta apportando questo cambiamento per “continuare a investire in contenuti interessanti e aumentare le spese riservate agli investimenti a lungo termine”.

“Il nostro obiettivo è quello di avere un numero significativamente inferiore di annunci rispetto alla TV tradizionale e ad altri fornitori di servizi in streaming”, dichiara. Gli utenti avranno la possibilità di pagare un nuovo abbonamento “senza pubblicità”, il costo sarà annunciato in un secondo momento. Negli Stati Uniti, l’opzione senza pubblicità costerà ulteriori $ 2,99 al mese per gli abbonati Prime. Gli annunci pubblicitari arriveranno nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Germania e in Canada all’inizio del 2024. Subito dopo in Francia, Italia, Spagna, Messico e Australia.

Amazon, anche per Prime Video arriva il nuovo abbonamento che include annunci pubblicitari

Netflix ha lanciato un piano di abbonamento base con pubblicità lo scorso anno, ad un prezzo inferiore rispetto a quello del piano standard. Il livello “premium”, che offre una migliore qualità video e nessuna pubblicità, è il più costoso. Netflix ha anche iniziato a sospendere gli account condivisi e ciò ha portato ad un’ondata di nuovi abbonati. Nel frattempo, Disney+ ha annunciato l’intenzione di introdurre un piano di abbonamento “supportato da pubblicità” seguendo le orme del suo rivale. Disney ha affermato che la mossa “fornirà una scelta più ampia sia ai clienti che ai partner pubblicitari in tutto il mondo”.

Amazon, nel frattempo, afferma che il servizio offerto con Prime Video ha un “valore molto interessante”. Questo grazie ai vantaggi inclusi con Prime per fare shopping, risparmiare oltre all’intrattenimento offerto. L’azienda invierà un’e-mail agli abbonati diverse settimane prima che vengano introdotte le pubblicità con tutte le informazioni su come iscriversi all’opzione senza annunci.