Partiamo spiegando brevemente cosa sono i deepfake. Si tratta di video o immagini umane create attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale talmente realistici da poter confondere chiunque. Il volto della persona ritratta viene sovrapposta a quello di una scelta, che potrebbe essere un conoscente o persino qualcuno di famoso. Sono artefatti generati digitalmente.

In pratica, grazie a questa tecnica si possono modificare o cambiare i volti, ma non solo: è possibile cambiare anche il parlato sincronizzandolo con i movimenti della bocca dello speaker all’interno di un video. Il termine unisce le parole inglesi fake, falso, e deep learning, cioè la tecnica usata dall’IA per la realizzazione di tali filmati.

Esiste addirittura una gara nel realizzare deepfake realistici, implementando la tecnologia dell’intelligenza artificiale. Questo tipo di video ha portato non poche preoccupazioni. Come ogni strumento anch’essi possono essere utilizzati per scopi non ha fatto nobili. Purtroppo, infatti, sono stati già registrati episodi di uso improprio di questa tecnologia per diffondere fake news o addirittura in casi di revenge porn.

Come si creano i video deepfake

Per creare un deepfake esistono attualmente diversi modi. Quello più diffuso si basa sull’utilizzo di reti neurali che vanno a scambiare i volti presenti nel file scelto.

Uno dei programmi più usufruiti è autoencoder, che studia un’immagine o un videoclip analizzando il l’individuo loro interno da diverse angolature. Nel caso delle foto queste vengono ipotizzate. Dopodiché costruisce una mappa sul volto al quale deve essere effettuata la sovrapposizione.

In questo modo si può registrare un’intera clip con le sembianze della persona che l’algoritmo ha mappato, fornendo risultati a dir poco realistici. Probabilmente vi sarà capitato di imbattervi in tali video sui social, come ad esempio su tik tok. Su questo, infatti, sono già presenti diversi profili di persone che fingono di essere qualcun altro, solitamente famoso o famosa.