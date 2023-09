Cambia smartphone senza sostenere alcun costo con l’offerta WindTre FULL 5G con Easy Pay e ricevi tantissimi Giga di traffico dati per la navigazione alla massima velocità. Il gestore dedica la sua offerta a tutti i nuovi clienti. Chiunque può ottenere la tariffa con smartphone GRATIS incluso!

Passa a WindTre e cambia smartphone a costo zero!

I nuovi clienti WindTre hanno la possibilità di ottenere la straordinaria offerta WindTre FULL 5G con Easy Pay al costo di soli 14,99 euro al mese. La spesa include una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

L’offerta include nel prezzo tutti i servizi utili e permette di ottenere anche uno smartphone Honor 70 Lite 5G GRATIS. I clienti, dunque, potranno acquistare lo smartphone senza dover sostenere alcuna spesa.

L’attivazione dell’offerta potrà essere effettuata online qualora si intenda ricevere esclusivamente la nuova SIM, che sarà spedita a casa gratuitamente tramite corriere. Nel caso in cui si desidera acquistare anche lo smartphone, i clienti potranno effettuare il preordine online e procedere con l’acquisto in negozio.

WindTre mette a disposizione dei suoi clienti tantissimi dispositivi da acquistare ma soltanto lo smartphone Honor potrà essere ottenuto a costo zero. Scegliendo uno smartphone differente, gli utenti dovranno andare incontro a una spesa iniziale, da affrontare durante il ritiro della SIM; e delle rate mensili da accorpare a quelle previste per il rinnovo dell’offerta.