Vodafone ricorda a tutti di essere uno dei migliori operatori telefonici tradizionali, mediante il lancio di una fantastica campagna promozionale, al cui interno si possono trovare incredibili contenuti, e prezzi veramente economici, almeno in confronto a quanto il mercato è in grado di offrire.

Da notare che la promozione di cui vi parleremo nell’articolo è da ritenersi valida solamente sul sito ufficiale, ma ancora meglio in esclusiva per coloro che decidono di abbandonare MVNO o Iliad, riuscendo così ad avvicinarsi ulteriormente a prestazioni di livello superiore con l’operatore in red. La portabilità, al solito, è obbligatoria.

Vodafone, attenzione alle offerte, sono ancora incredibili

La promozione di Vodafone, che prende il nome di Vodafone Special, ha un costo fisso di soli 7,50 euro, con canone che gli utenti devono pagare utilizzando il proprio credito residuo. Il bundle messo effettivamente a disposizione è sufficientemente vario, poiché comprende 150 giga di internet alla velocità del 4G+, oppure anche minuti e SMS che possono essere illimitati, quindi utilizzabili liberamente verso ogni numero registrato in Italia.

I limiti della promo sono marginali, al netto della provenienza specifica da un determinato operatore telefonico. Per il resto sono assenti vincoli contrattuali di durata, la rimodulazione non potrà avvenire nei primi 6 mesi dall’attivazione, ma nessuno vieta a Vodafone di farlo in un secondo momento. La navigazione si ferma al 4G+, sebbene in alcune occasioni il 5G venga effettivamente regalato all’utente senza costi aggiuntivi.