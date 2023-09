Una serie di rischi e di pericoli coinvolgono ancora i correntisti italiani. Le truffe in rete legate ai conti correnti online rappresentano un fenomeno da non sottovalutare, con messaggi spam finalizzati ad ingannare il pubblico sempre più in crescita. Tanti clienti di Intesa Sanpaolo nelle precedenti settimane hanno denunciato, a tal proposito, tentativi di truffa da parte dei cybercriminali della rete.

Intesa Sanpaolo, la mossa degli hacker contro i clienti

Da tempo oramai gli hacker mettono in atto un sistema ben collaudato per ingannare il pubblico. I cybercriminali attraggono gli utenti di Intesa Sanpaolo ed i clienti di altri istituti bancari attraverso delle finte comunicazioni, via mail o via SMS, aventi per oggetto l’accredito di una somma superiore ai 100 euro sul conto. Per ulteriori informazioni circa questo accredito, gli utenti vengono invitati a cliccare su un link in allegato a tali comunicazioni

Il link presente nelle mail e negli SMS è un cavallo di Troia. I lettori che cadono nella trappola, infatti, vengono reindirizzati su portali, la cui interfaccia è davvero simile a quella del sito ufficiale di Intesa Sanpaolo. Sempre i lettori, vengono poi invitati a comunicare le loro credenziali home banking, con tutti i conseguenti rischi del caso.

Tra i rischi principali legati alla comunicazione dei dati si annoverano l’attivazione servizi a pagamento sui profili TIM, Vodafone e WindTre o – scenario nettamente peggiore – il possibile furto di risparmi sui conti Intesa Sanpaolo. Ultima eventualità da non sottovalutare è quella legata al pericolo di furti d’identità online e alla creazione di false identità virtuali.