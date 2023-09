CoopVoce, avete tempo fino al 4 ottobre per approfittare di Evo 180 Promo

Dal 7 settembre al 4 ottobre 2023, CoopVoce, l’operatore virtuale di telefonia mobile di Coop Italia, ha lanciato una promozione speciale per i suoi clienti esistenti e per quelli nuovi che desiderano trasferire il proprio numero da un altro operatore. La promozione, denominata “Evo 180 Promo”, è offerta a un prezzo scontato di 7,90 euro al mese, rispetto al prezzo standard di 9,90 euro.

CoopVoce: cosa offre la promo?

L’offerta “Evo 180 Promo“ comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e ben 180 Giga di traffico internet mobile sulla rete TIM 4G. Questa promozione non è nuova, poiché era stata precedentemente offerta da CoopVoce dal 6 luglio al 2 agosto 2023. Tuttavia, dal 3 agosto al 6 settembre 2023, l’operatore ha proposto un’offerta simile, “Evo 200”, che offriva 200 Giga al mese al medesimo prezzo di 7,90 euro.

Per i clienti esistenti che desiderano approfittare di questa offerta, è previsto un contributo di attivazione di 9,90 euro, che viene detratto dal credito della SIM insieme al canone del primo mese anticipato. La promozione è anche disponibile attraverso il canale di vendita Self SIM e può essere attivata in formato eSIM, una SIM digitale che elimina la necessità di una SIM fisica.

Per i nuovi clienti che scelgono di attivare online, CoopVoce richiede un costo iniziale di 10 euro, che include 1 euro di traffico telefonico. Inoltre, devono pagare il primo mese anticipato dell’offerta, portando la spesa iniziale a 17,90 euro per “Evo 180 Promo”. Tuttavia, non sono previsti costi aggiuntivi per l’attivazione o la spedizione della nuova SIM. Se un nuovo cliente decide di acquistare l’offerta in un negozio Coop o tramite prenotazione online con ritiro in un punto vendita, potrebbero esserci costi aggiuntivi.

In termini di utilizzo, i minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta, e le connessioni internet sono calcolate a singolo kbyte. Se un cliente supera il limite di traffico dati o SMS, può rinnovare anticipatamente l’offerta tramite l’App CoopVoce. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, ma se il credito residuo non è sufficiente, viene sospesa per 30 giorni.