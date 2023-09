Vodafone è l’operatore telefonico italiano che, insieme a Tim e a Fastweb, detiene una posizione di forte rilevanza nel mercato globale delle telecomunicazioni.

L’operatore garantisce da sempre una copertura di rete totale dell”intero territorio nazionale.

Qualità che lo rende uno dei gestori maggiormente apprezzati e adottati dagli italiani.

Super vantaggiose, in questo periodo, sono le nuove offerte per la rete mobile che Vodafone mette a disposizione dei suoi clienti vecchi e nuovi.

Si tratta di promozioni davvero convenienti sia per la qualità dei servizi offerti sia per la convenienza del prezzi relativi alla tariffa mensile.

Vodafone e rete mobile: tutti i servizi inclusi

Le nuove offerte mobile di Vodafone sono davvero convenienti e alla portata di tutti.

Ma vediamo più nel dettaglio quali sono tutti i vantaggi e le funzioni incluse nelle promo.

Ad un prezzo che parte da 7.99 euro al mese, avrete la possibilità di accedere a una pluralità di servizi, quali:

Chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri di telefono disposti sul territorio nazionale, siano essi di rete fissa o mobile.

verso tutti i numeri di telefono disposti sul territorio nazionale, siano essi di rete fissa o mobile. Messaggi illimitati verso tutti proprio come con le chiamate;.

verso tutti proprio come con le chiamate;. 150 GB di Internet alla velocità del 5g . Si tratta della più alta velocità di connessione del momento, che ancora non tutti gli operatori riescono a raggiungere ma di cui con Vodafone non avrete alcun problema.

di Internet alla velocità del . Si tratta della più alta velocità di connessione del momento, che ancora non tutti gli operatori riescono a raggiungere ma di cui con Vodafone non avrete alcun problema. Ottima copertura di linea per qualsiasi zona d’Italia.

In più se deciderete di attivare l’offerta in questione direttamente online avrete la possibilità di disporre di: