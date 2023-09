Soli 7 euro al mese per una delle promozioni più richieste di Vodafone, un sogno ad occhi aperti per tantissimi consumatori sul territorio nazionale, grazie all’operator attack che oggi è possibile richiedere direttamente tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa.

Il suo nome è Vodafone Special, si tratta di un’offerta da tempo disponibile sul territorio nazionale, caratterizzata comunque da un rapporto qualità/prezzo davvero conveniente. Oggi gli utenti possono spendere solamente 7,50 euro al mese (con canone da versare con il credito residuo), ed avere in cambio l’accesso a ben 150 giga al mese, con navigazione che si ferma al 4G+ (no 5G), passando anche per tutto il resto illimitato, tra cui troviamo appunto minuti e SMS verso tutti.

Vodafone, la Special è davvero unica nel suo genere

Il limite più grande della suddetta promozione riguarda la necessità di provenire da specifici operatori telefonici, infatti al momento attuale la promozione non può essere richiesta se non in possesso di determinati prerequisiti, con sempre portabilità obbligatoria del numero originario. Gli utenti pagheranno difatti 10 euro, a cui aggiungere sempre la mensilità di 7,50 euro, solo nel caso in cui siano provenienti da Iliad o da un MVNO.

La richiesta di attivazione è da presentare direttamente tramite il sito ufficiale, non è prevista una data di scadenza della promozione, oltretutto la spedizione a domicilio è gratuita e non sono indicati termini o vincoli particolari, in questo modo l’utente riuscirà ad ottenere la portabilità senza costi aggiuntivi praticamente quando vorrà.