Iliad è l’operatore telefonico che, più di tutti, soprattutto in quest’ultimo periodo, sta avendo un’ampia scesa nel mercato globale delle telecomunicazioni.

Il gestore offre infatti la possibilità di ottenere promozioni super convenienti soprattutto per quanto riguarda la rete mobile.

Gode di un’ottima copertura di rete dell’intero territorio italiano in quanto deve la sua linea a Wind Tre ma dispone anche di tecnologie di sua proprietà.

Per questa ragione non si tratta di operatore virtuale.

A proposito di offerte vantaggiose per quanto riguarda la linea mobile, impossibile non parlare della nuova promozione Iliad Giga 150.

Iliad Giga 150: tutto ciò che serve sapere

Vediamo ora i servizi inclusi nella nuova promo Iliad Giga 150.

Infatti al prezzo di soli 9.99 euro al mese, l’offerta comprende:

Chiamate, minuti ed sms illimitati verso tutti i numeri nazionali, sia su rete fissa sia mobile;

verso tutti i numeri nazionali, sia su rete fissa sia mobile; 150 GB di connessione dati;

di connessione dati; Velocità di connessione in 4G/4G+ e 5G . Quest’ultimo è disponibile per tutti i dispositivi compatibili e in base alla copertura di zona tramite rete Iliad, e si tratta della velocità più alta del momento;

in e . Quest’ultimo è disponibile per tutti i dispositivi compatibili e in base alla copertura di zona tramite rete Iliad, e si tratta della velocità più alta del momento; Minuti ed Sms illimitati anche per tutti i paesi del l’Unione Europea oltre a 10 GB extra per il roaming dati;

anche per tutti i paesi del oltre a per il Numerosi servizi inclusi senza costi aggiuntivi: Segreteria telefonica, Hotspot, Portabilità di numero, Mi Richiami;

senza costi aggiuntivi: Segreteria telefonica, Hotspot, Portabilità di numero, Mi Richiami; Nessuno scatto alla risposta;

Servizio di ricarica automatica;

App dedicata per il controllo del piano tariffario e del credito residuo

L’attivazione della promo è rapida e veloce ed attivabile anche online.

Tuttavia per avere informazioni relative a che ad altre promozioni offerte dall’operatore, potete consultare il sito internet ufficiale di Iliad !