Nuovi sconti molto interessanti vi attendono direttamente sul Google Play Store, per poco tempo potete approfittare di un risparmio più unico che raro, avendo così la certezza di riuscire a spendere poco, anche sul download delle applicazioni più desiderate e richieste del momento.

Gli utenti oggi possono avere libero accesso a tutti gli sconti tramite il proprio dispositivo Android, ma essendo le promozioni moltissime, e non essendo a tutti gli effetti presente una pagina dedicata, l’unica cosa da fare è approfittare del nostro articolo, all’interno del quale è possibile trovare una piccola selezione delle migliori offerte del momento.

Su Amazon sono disponibili tantissimi codici sconto gratis, scoprite i migliori iscrivendovi subito al nostro canale Telegram dedicato.

Google Play Store, in questo modo potete risparmiare sulle app Android

Le promozioni disponibili sono davvero tantissime, nel caso in cui foste prima di tutto interessati ad una serie di giochi, allora potete decidere di fare affidamento su Defense Zone 3 Ultra HD, disponibile gratis al posto di 2,69 euro (LINK), oppure su Distraint 2, che oggi costa 1,19 euro contro i 7,49 euro di listino (LINK), per finire con uno dei più interessanti: Deep Space, first contact, acquistabile dal pubblico alla modica cifra di 0,59 euro, rispetto ai 2,49 euro di listino (LINK).

Tra le applicazioni disponibili in promozione troviamo più che altro pack di icone, come ad esempio Vera Outline, in vendita a 0,79 euro contro i 2,49 euro di listino (LINK), oppure Belga Light, proposto gratis al posto di 1,49 euro (LINK), per finire con un launcher gratuito, il Quick Arc, che costava prima 3,09 euro (LINK).