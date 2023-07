Netflix, se vi piacciono i robot questi sono i film che dovete guardare

L’idea di guerre condotte da macchine da guerra autonome e dotate di intelligenza artificiale è un tema che ha affascinato il cinema per decenni. Di seguito, vengono presentati sei film che esplorano questo concetto, disponibili in streaming su diverse piattaforme.

“Solo“, diretto da Norberto Barba nel 1996, è considerato il precursore dei film di fantascienza di serie con intelligenze artificiali avanzate. Il protagonista, Solo, interpretato da Mario Van Peebles, è un androide mandato in una giungla dell’America Latina per combattere i ribelli nativi. Dopo essere stato danneggiato, Solo viene accolto dai ribelli, che lo ricaricano e gli insegnano a comprendere la sua condizione in modo più umano.

“Humandroid (Chappie)”, diretto da Neill Blomkamp, esplora l’idea di base di RoboCop: è meglio creare giganteschi robot disumani per arruolarli come soldati o affidarsi a intelligenze artificiali con una coscienza? Chappie è un robot in grado di evolvere a livello emotivo, e il film esplora le diverse forze che cercano di influenzare il suo sviluppo.

“Kill Command“, del 2016, è un film d’azione fantascientifico che rappresenta realisticamente uno scontro tra soldati umani e robot. Un gruppo di marine viene inviato in una base segreta per una missione di addestramento, dove si scontrano con soldati robot dotati di intelligenze artificiali autonome.

“Monsters of Man (Killerobots)” è un film del 2020 che incarna i timori recenti sui soldati robot. Quattro robot vengono inviati in una missione nel Sud est asiatico, dove finiscono per sterminare un intero villaggio e attaccare un gruppo di medici americani.

“Outside the Wire”, uscito su Netflix all’inizio del 2021, vede Anthony Mackie nei panni di un soldato robot parte di un progetto sperimentale delle forze armate americane. Il film esplora le implicazioni di una guerra condotta da macchine.

Infine, “Jung-e” è un film ambientato in un futuro non troppo lontano, in cui le colonie extraterrestri della Terra sono in conflitto. Una soldatessa umana indistruttibile e madre di una ragazzina ha perso una battaglia fondamentale, e la figlia, ormai adulta, usa i percorsi neurali del cervello della madre per costruire un’intelligenza artificiale da installare in un esercito di soldati robot.